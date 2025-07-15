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Япония грозит России новыми ограничениями
Автор:Редакция news.by
Американскую санкционную риторику подхватил официальный Токио. Правительство Японии будет рассматривать возможность введения новых ограничительных мер в отношении России в рамках тесного сотрудничества со странами "Группы семи".
С весны 2022 года Токио уже ввел несколько пакетов санкций против Москвы. После этого Россия прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил.