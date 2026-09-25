Япония ликвидирует последствия разрушительного тайфуна. По последним данным, погибли 11 человек, около 30 пострадали, еще трое числятся пропавшими без вести. Большинство из них стали жертвами оползней, некоторые утонули в своих затопленных автомобилях.

Рекомендации об эвакуации из опасных районов затронули около 2 млн человек. Кроме того, серьезно пострадала инфраструктура. Стихия затронула более 360 учебных заведений. Тысячи домохозяйств остались без света. Повреждены мосты, размыты дороги, нарушено железнодорожное сообщение.

В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы.