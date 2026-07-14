Япония создаст новое военное разведывательное ведомство при поддержке Запада

Япония решила создать новую спецслужбу при поддержке Запада. Впервые со времен Второй мировой страна сформирует централизованное разведывательное ведомство.

По информации The New York Times, японское руководство уже активно консультируется с США, Австралией и Германией для координации приоритетов, обмена технологиями и подготовки кадров для новой структуры.

На финансирование масштабного проекта выделено около 407 млн долларов.