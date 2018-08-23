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Япония готовится к удару тайфуна "Симарон"

Отменены более 300 авиарейсов. Между островом Сикоку и соседними префектурами парализовано паромное сообщение, остановлены экспресс-поезда. Тайфун движется со скоростью 35 километров в час. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Власти готовятся к эвакуации жителей в случае угрозы бедствия.

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