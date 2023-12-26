Япония намерена передать США ракеты Patriot

Вашингтон договорился с Токио начать консультации по вопросу передачи американской стороне ракет для систем ПРОPatriot. Ранее правительство Японии упростило правила экспорта оборонного оборудования. Поправки позволяют поставлять ракеты в США и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров в Великобританию. До этого Токио мог экспортировать в Соединенные Штаты лишь компоненты вооружения. Реэкспорт в третьи страны не предусматривается, однако теперь США смогут восполнить сократившиеся из-за помощи Киеву запасы на военных складах. Кроме того, Вашингтон сможет поставлять собственные ракеты Украине, а также европейским партнерам.