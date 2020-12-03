Япония планирует прекратить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями

"Табу" на бензин. В Японии к середине 2030 годов из продажи исчезнут машины с бензиновыми и дизельными двигателями. Такое решение приняло правительство страны. Разрешат продавать новыми только машины с гибридными двигателями, электромобили и автомобили на топливных элементах. Сейчас на японском авторынке достаточно моделей с гибридными двигателями, однако электромобили в стране производятся в ограниченном количестве. Решение принято в рамках стратегии по прекращению к 2050 году выбросов в атмосферу парниковых газов.