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Япония планирует прекратить продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями
"Табу" на бензин. В Японии к середине 2030 годов из продажи исчезнут машины с бензиновыми и дизельными двигателями. Такое решение приняло правительство страны. Разрешат продавать новыми только машины с гибридными двигателями, электромобили и автомобили на топливных элементах. Сейчас на японском авторынке достаточно моделей с гибридными двигателями, однако электромобили в стране производятся в ограниченном количестве. Решение принято в рамках стратегии по прекращению к 2050 году выбросов в атмосферу парниковых газов.
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