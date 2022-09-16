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Япония планирует ввести режим экономии электроэнергии

Власти Японии впервые за семь лет намерены объявить режим экономии энергии в зимний период. Жителей страны и предприятия могут призвать разумно сократить потребление электричества.

План экономии включает в себя использование кондиционеров для обогревания помещений, а также уменьшение потребления электричества на второстепенные задачи, например, подсветку рекламных вывесок и демонстрацию работы телевизоров в магазинах.

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