Япония планирует ввести режим экономии электроэнергии

Власти Японии впервые за семь лет намерены объявить режим экономии энергии в зимний период. Жителей страны и предприятия могут призвать разумно сократить потребление электричества.



План экономии включает в себя использование кондиционеров для обогревания помещений, а также уменьшение потребления электричества на второстепенные задачи, например, подсветку рекламных вывесок и демонстрацию работы телевизоров в магазинах.