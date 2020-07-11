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Япония приходит в себя после наводнения и оползней

Япония приходит в себя после мощного удара стихии. За неделю от наводнения и оползней, вызванных сильными ливнями на юго-западе страны, погибли 66 человек, 14 - пропали без вести. Ущерб сельхозугодьям уже превысил 100 миллионов долларов. В ряде префектур тысячи семей остались без водоснабжения, более 12 тысяч домов полностью или частично разрушены.

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