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Япония приходит в себя после тайфуна "Хагибис"

Стихия, которая стала самой сильной за последние 60 лет, унесла 40 жизней. 16 человек пропали без вести, более 180 получили травмы. Десятки тысяч домов остаются без воды и света. Восстановление инфраструктуры осложняется большим количеством упавших деревьев и подтоплениями. Тысячи жителей пострадавших районов до сих пор находятся в эвакуационных центрах. В Токио уже возобновили движение пригородных электричек, метро и работу аэропортов. Внутренние перелеты пока отменены. К восстановительным работам привлекли военных.

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