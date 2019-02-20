Япония разместит на своей территории американские комплексы ПРО "Иджис"

Об этом заявил министр иностранных дел островного государства Таро Коно. Общая сумма контракта - свыше двух миллиардов долларов. В России ранее заявляли, что размещение подобных установок нарушает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В Токио на это ответили, что Япония не несет каких-либо обязательств по данному соглашению, поэтому не может его нарушать.