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Япония разместит на своей территории американские комплексы ПРО "Иджис"

Об этом заявил министр иностранных дел островного государства Таро Коно. Общая сумма контракта - свыше двух миллиардов долларов. В России ранее заявляли, что размещение подобных установок нарушает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В Токио на это ответили, что Япония не несет каких-либо обязательств по данному соглашению, поэтому не может его нарушать.

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