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Япония сбросит в океан более миллиона тонн воды с разрушенной АЭС "Фукусима" - соседи недовольны
Япония на днях начнет сброс радиоактивной воды в океан с разрушенной АЭС "Фукусима", заявил премьер-министр Кисида. Более миллиона тонн воды попадет в Тихий океан.
МИД Китая направил в Японию список технических проблем в связи с планом выброса. Ряд стран региона поддержал обеспокоенность Пекина действиями японских властей. Даже Южная Корея сначала была решительно против, но под давлением свое мнение изменила.
Тем не менее МАГАТЭ посчитала выброс радиоактивной воды допустимым, однако наличие доли опасного загрязнения в ней признала.
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