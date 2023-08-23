Япония сбросит в океан более миллиона тонн воды с разрушенной АЭС "Фукусима" - соседи недовольны

Япония на днях начнет сброс радиоактивной воды в океан с разрушенной АЭС "Фукусима", заявил премьер-министр Кисида. Более миллиона тонн воды попадет в Тихий океан.

МИД Китая направил в Японию список технических проблем в связи с планом выброса. Ряд стран региона поддержал обеспокоенность Пекина действиями японских властей. Даже Южная Корея сначала была решительно против, но под давлением свое мнение изменила.