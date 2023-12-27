Япония сняла фактический запрет на эксплуатацию мощнейшей АЭС в мире

Управление по ядерному регулированию Японии приняло решение отменить фактический запрет на эксплуатацию одной из самых мощных в мире атомных электростанций - "Касивадзаки-Карива", которая приостановила работу в 2021 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телерадиокомпанию NHK.

В апреле 2021 года станция фактически прекратила работу из-за нарушений в области безопасности, после чего управлением было принято решение прекратить поставки ядерного топлива на АЭС. С тех пор сотрудники атомного регулятора провели многочисленные инспекции на станции, чтобы проконтролировать процесс устранения недочетов со стороны энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO).

Как отмечает ТАСС, более чем за два года TEPCO добилась прогресса в улучшении безопасности АЭС. В частности, были усилены меры против террористических атак, против штормовой погоды, а также было усовершенствовано оборудование для защиты ядерных материалов. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио отметил, что правительство придает большое значение сделанным на "Касивадзаки-Карива" улучшениям в области безопасности и намерено продолжать политику постепенного перезапуска АЭС в стране.

Для перезапуска станции требуется соответствующее решение властей префектуры Ниигата, где находится АЭС.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря. Она имеет семь реакторов общей мощностью более 8,2 тыс. МВт, что делает ее одной из крупнейших атомных электростанций в мире.