Япония во власти непогоды: в Осаке 245 тыс. домов остались без света, Токио в ожидании тайфуна

Около 245 тыс. домов в японском городе Осака остались без света. Причина - небывалая жара. Днем до 37 градусов, а ночью больше 28. Блэкаут вызвал задержки и остановки поездов, на улицах перестали работать светофоры. А в Токио из-за приближения тайфуна отменяют авиарейсы, также будет приостановлено движение скоростных поездов.