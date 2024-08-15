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Япония во власти непогоды: в Осаке 245 тыс. домов остались без света, Токио в ожидании тайфуна

Около 245 тыс. домов в японском городе Осака остались без света. Причина - небывалая жара. Днем до 37 градусов, а ночью больше 28. Блэкаут вызвал задержки и остановки поездов, на улицах перестали работать светофоры. А в Токио из-за приближения тайфуна отменяют авиарейсы, также будет приостановлено движение скоростных поездов.

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