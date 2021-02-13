Япония ввела штрафы за несоблюдение мер по борьбе с COVID-19

В Японии с сегодняшнегодня вступает в силу закон о колоссальныхштрафах за несоблюдение мер покоронавирусу. Так, например, за отказ заразившегося от госпитализации придется заплатить почти 5 тысяч долларов.Около 3 тысяч заплатят те, кто откажетсяот предписанного медосмотра. Аналогичный по размеру штраф предусмотрен и для представителей бизнеса, втом числе баров и ресторанов, которые невыполнили рекомендации властей, например, продолжили работу, несмотря на запрет,или не соблюдают социальное дистанцирование между клиентами.