Япония вводит режим ЧС и запрещает въезд иностранцам

Коронавирус не сдает позиции. Япония расширяет режим ЧС. Теперь в зоне действия 11 регионов, включая Токио. Среди мер - перевод на удаленную работу, комендантский час после восьми вечера и закрытие всех заведений общепита. Кроме того, Япония полностью запретила въезд для иностранцев, включая бизнесменов, как минимум до 7 февраля. Решение принято из-за завозного случая нового штамма коронавируса.

У прибывающих в США иностранцев будут требовать тест на COVID-19

А в США будут требовать отрицательные тесты на COVID-19 от всех пассажиров, которые прибывают международными рейсами. Новые правила вступят в силу 26 января. Ситуация в штатах критическая. Накануне там зафиксирован рекорд смертей - за сутки 4 300 случаев.

В больницах Британии заканчиваются места