3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Япония выделит более 6 миллиардов долларов на закупку вакцин от COVID-19
Япония выделит дополнительные средства на закупку иностранных вакцин. На эти цели страна потратит более 6 миллиардов долларов. По плану вакцины будут доставляться из США, Великобритании, Швеции и ряда других стран. Японские ученые в то же время разрабатывают свой собственный препарат.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело