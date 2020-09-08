Япония выделит более 6 миллиардов долларов на закупку вакцин от COVID-19

Япония выделит дополнительные средства на закупку иностранных вакцин. На эти цели страна потратит более 6 миллиардов долларов. По плану вакцины будут доставляться из США, Великобритании, Швеции и ряда других стран. Японские ученые в то же время разрабатывают свой собственный препарат.



