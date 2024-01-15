3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Япония запустила спутник-разведчик
Для повышения своей национальной безопасности и реагирования на стихийные бедствия Япония запустила разведывательный спутник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Агентство Анадолу.
Ракета H-2A с оптическим спутником была запущена из космического центра Танэгасима. Представитель Центра космической разведки кабинета министров Хироки Ясуда отметил, что этот космический объект будет использоваться для сбора информации, которая касается национальной безопасности страны, а также стихийных бедствий.
Разведывательный спутник разработан компанией Mitsubishi Heavy Industry совместно с Японским аэрокосмическим агентством, имеет два оптических сенсора и может снимать фото даже в плохих погодных условиях.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов