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Япония запустила спутник-разведчик

Япония запустила спутник-разведчик

Для повышения своей национальной безопасности и реагирования на стихийные бедствия Япония запустила разведывательный спутник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Агентство Анадолу.

Ракета H-2A с оптическим спутником была запущена из космического центра Танэгасима. Представитель Центра космической разведки кабинета министров Хироки Ясуда отметил, что этот космический объект будет использоваться для сбора информации, которая касается национальной безопасности страны, а также стихийных бедствий.

Разведывательный спутник разработан компанией Mitsubishi Heavy Industry совместно с Японским аэрокосмическим агентством, имеет два оптических сенсора и может снимать фото даже в плохих погодных условиях.

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