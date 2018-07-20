ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Японию не отпускает 40-градусная жара

С высокими температурами не справляются даже кондиционеры из-за огромной нагрузки на сети. Больницы переполнены пациентами, десятки тысяч людей госпитализированы с тепловыми ударами.

И пока люди изнемогают от жары, власти Японии подсчитывают ущерб от недавних ливней. По последним данным, он составляет почти 700 миллионов долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все