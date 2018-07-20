Японию не отпускает 40-градусная жара

С высокими температурами не справляются даже кондиционеры из-за огромной нагрузки на сети. Больницы переполнены пациентами, десятки тысяч людей госпитализированы с тепловыми ударами.

И пока люди изнемогают от жары, власти Японии подсчитывают ущерб от недавних ливней. По последним данным, он составляет почти 700 миллионов долларов.