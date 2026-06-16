Японские ученые спрогнозировали распространение Эболы

Японские специалисты провели масштабное математическое моделирование. В работе были учтены данные 11 тыс. аэропортов, 600 тыс. маршрутов, а также пассажиропоток объемом 330 млн человек.

Согласно расчетам, в случае ухудшения эпидемической обстановки в Конго и Уганде, инфицированные авиапассажиры с вероятностью до 92 % могут оказаться в Бельгии, Франции, ОАЭ и Турции уже в течение ближайшего месяца.