3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Японские ученые спрогнозировали распространение Эболы
Автор:Редакция news.by
Крупнейшие международные транспортные узлы Европы и Ближнего Востока находятся под угрозой проникновения смертельно опасного вируса Эбола.
Японские специалисты провели масштабное математическое моделирование. В работе были учтены данные 11 тыс. аэропортов, 600 тыс. маршрутов, а также пассажиропоток объемом 330 млн человек.
Согласно расчетам, в случае ухудшения эпидемической обстановки в Конго и Уганде, инфицированные авиапассажиры с вероятностью до 92 % могут оказаться в Бельгии, Франции, ОАЭ и Турции уже в течение ближайшего месяца.