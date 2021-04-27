Японские города из-за пандемии отказываются принимать олимпийцев. Соглашения о приеме спортсменов и официальных лиц подписали более 500 муниципалитетов, но на деле местные власти оказались не готовы к таким неудобствам. Затраты на размещение гостей будут покрываться из бюджетов этих городов. Местным жителям придется избегать любых физических контактов, посещений школ и тренировок на открытом воздухе. Олимпиада в Токио должна стать самой масштабной по числу видов спорта - 33. Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, но из-за коронавируса это число будет сокращено.