Японский концерн Toyota внедряет роботов в производственные процессы

Мировой автопром взял уверенный курс на автоматизацию и цифровизацию всех производственных процессов.

Ярким примером стал японский концерн Toyota, который поручил своим сотрудникам обучать человекоподобных роботов. В общей сложности такую подготовку пройдут почти 500 тыс. гуманоидов.

Это масштабное внедрение закономерно вызывает у экспертов серьезные опасения за будущее рабочего персонала. Сегодня на 60 заводах компании по всему миру трудятся около 18 тыс. опытных специалистов, чьи рабочие места могут оказаться под угрозой.

Успокоить общественность поспешил исполняющий обязанности вице-президента Toyota. По словам руководителя, автоконцерн стремится создать мир, где роботы сосуществуют с людьми, а не заменяют их.