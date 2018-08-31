Новость последнего часа. Японский авиалайнер едва не разбился во время тайфуна в международном аэропорту Нарита. На видеозаписи в Интернете видно, как огромный пассажирский Boeing 787 Dreamliner пытается приземлиться в тяжелейших метеоусловиях. Под натиском мощных порывов ветра лайнер резко «ныряет» и едва не касается земли. В последний момент пилотам удалось выровнять воздушное судно и набрать высоту для захода на второй круг.