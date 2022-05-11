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Японский бизнес потерял $2 млрд от антироссийских санкций
Плата за антироссийские санкции. Потери семи ведущих корпораций Японии превысили уже 2 миллиарда долларов, пишет издание "Санкей", которое суммировало данные статистических отчетов компаний. В частности, в сумму потерь включено сокращение рыночной цены активов корпораций в России, включая нефтегазовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В то же время японский бизнес пока не собирается выходить из этих проектов, опасаясь, что его место сразу же займет третья сторона.
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