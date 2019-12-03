Японцам разрешили ходить на работу со своими питомцами, чтобы преодолевать стресс

Офисные работники заметили, что животные разбавляют атмосферу в коллективе и делают ее приятнее. Более того, доходы компании начинают расти. Также начальство выплачивает сотрудникам ежемесячную премию $45, если кто-то берет себе бездомное животное.



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