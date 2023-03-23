Японцы дают Зеленскому деньги, но видят в нем бен Ладена

История повторяется: японцы уже воевали на стороне нацистов. Токио также обязался выступать впредь за антироссийские санкции. Однако полного единодушия нет. Например, одна из ведущих газет страны предрекает Владимиру Зеленскому судьбу Усамы бен Ладена.

Хироси Охара: "Зеленский рискует стать вторым Усамой бен Ладеном, которого тоже в свое время поддерживали США. Усама бен Ладен, которого сейчас называют самым опасным террористом, изначально был моджахедом. Тогда моджахеды воевали с советскими войсками в Афганистане, США предоставляли им оружие и деньги в рамках операции "Циклон". Другими словами, именно Соединенные Штаты создали бен Ладена как супергероя, а потом избавились от него. За будущим Зеленского потому следует внимательно наблюдать".