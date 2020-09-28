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Японцы намерены производить на Луне водородное топливо

Японские ученые и инженеры разработали проект возведения на Луне завода по производству водородного топлива. Год запуска проекта - 2035-й. Предполагается, что завод будет построен на южном лунном полюсе, где, по прогнозам, располагаются значительные запасы льда. Перепады лунных температур позволят расщеплять воду на кислород и водород. Полученное горючее позволит людям успешно вести колонизацию Луны, не рассчитывая на ресурсы, которые бы поступали с Земли.

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