Яркое световое шоу в китайском Ухани

Праздник света посвятили открытию VII Всемирных военных игр, которое состоится завтра. По традиции в соревнованиях принимают участие военнослужащие более ста государств.

Нашу страну представит сборная Вооруженных Сил Беларуси. В ее составе более 90 спортсменов-военнослужащих, которым предстоит показать себя в 12 видах спорта. Это стрельба из лука, бокс, фехтование, дзюдо, парашютный спорт.