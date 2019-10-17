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Яркое световое шоу в китайском Ухани

Праздник света посвятили открытию VII Всемирных военных игр, которое состоится завтра. По традиции в соревнованиях принимают участие военнослужащие более ста государств.

Беларусь примет участие в VII Всемирных военных играх

Нашу страну представит сборная Вооруженных Сил Беларуси. В ее составе более 90 спортсменов-военнослужащих, которым предстоит показать себя в 12 видах спорта. Это стрельба из лука, бокс, фехтование, дзюдо, парашютный спорт.

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