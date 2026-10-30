Эксперт Ярошенко: Участие Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках - знак доверия Запада

Участие Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках говорит о большом доверии не только со стороны российской и украинской сторон, но и западных стран.

Алексей Ярошенко, политолог (Россия):

"Безусловно, Беларусь играет сейчас важную роль в осуществлении гуманитарной миссии в Алешках. И не в первый раз белорусская сторона участвует в попытке урегулирования конфликта между Россией и Киевским режимом, не в первый раз Беларусь предоставляет свою территорию для дипломатических усилий. Все это связано с тем, что к Беларуси и Лукашенко лично существует высокий уровень доверия со стороны военно-политического руководства России. И то, что Беларусь участвует в гуманитарной миссии в Алешках, свидетельствует о высоком доверии к Беларуси у стран Запада, прежде всего у американского лидера и его супруги. Это, безусловно, подчеркивает значение усилий Александра Григорьевича Лукашенко по участию в дипломатическом регулировании конфликта".