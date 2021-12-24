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Ярослав Качиньский: Польша может отгородиться стеной не только от Беларуси, но и от Украины
"Польша может отгородиться стеной не только от Беларуси, но и от Украины". Такими планами поделился вице-премьер правительства страны, глава партии "Право и Справедливость"Ярослав Качиньский. Напомним, по заявлению Варшавы бетонный забор с Беларусью планируется закончить к середине будущего года. Он составит 5 с половиной метров в высоту и 180 километров в длину. К работе по возведению стены приступят в начале следующего года. Экологи уже бьют тревогу в связи с возможным ущербом для Беловежской пущи, по территории которой пройдет стена.
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