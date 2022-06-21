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Ярослав Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера Польши
В Польше отказ от российского угля и газа заставил людей собирать дрова, сложная ситуация с бензином. Кроме того, цены выросли, инфляция побила 24-летний рекорд, растет безработица.
Именно в этот момент свой пост покинул главный русофоб Польши. Ярослав Качиньский ушел в отставку с должности вице-премьера и куратора силового блока в правительстве Польши. Крысы бегут с корабля, нельзя делать из людей дураков и обвинять во всем Россию или Беларусь, это мнения местных экспертов. Ответственность лежит на польском правительстве. Это признал Качиньский своей отставкой.
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