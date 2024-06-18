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Яцек: Буферная зона - способ элит оправдаться перед населением за огромные траты

Освоение огромных бюджетов на покупку нового оружия и создание буферной зоны власти Польши прикрывают тезисом об угрозе, которая якобы исходит со стороны Беларуси. Но, по словам польского политолога Александра Яцека, это лишь способ элит оправдаться перед населением за огромные траты.

Официально, как вы знаете, вот эта буферная зона была введена постановлением министра внутренних дел и администраций, она работает в принципе уже с четверга, но это ничего нового по нашим отношениям и тем, что делается в Польше. Нелегальные группы, которые помогают мигрантам с польской стороны пересечь границу, состоят из украинцев, грузинов и поляков. Это, по-моему, больше показуха, чтобы могло наше правительство показать, что делаем в этой сфере, и перебросить эту палку на восточный вопрос, потому что в основном в Польшу нелегалы попадают не через Беларусь. Основной путь - это, конечно, Средиземное море. Там каждый год в Евросоюз попадает около миллиона беженцев, часть из них тоже попадает в Польшу, но чтобы как-то оправдать свои бездействия, принимаются такие постановления. Они тоже нужны, чтоб как-то оправдывать огромные затраты.
Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"

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