Яцек: Буферная зона - способ элит оправдаться перед населением за огромные траты

Официально, как вы знаете, вот эта буферная зона была введена постановлением министра внутренних дел и администраций, она работает в принципе уже с четверга, но это ничего нового по нашим отношениям и тем, что делается в Польше. Нелегальные группы, которые помогают мигрантам с польской стороны пересечь границу, состоят из украинцев, грузинов и поляков. Это, по-моему, больше показуха, чтобы могло наше правительство показать, что делаем в этой сфере, и перебросить эту палку на восточный вопрос, потому что в основном в Польшу нелегалы попадают не через Беларусь. Основной путь - это, конечно, Средиземное море. Там каждый год в Евросоюз попадает около миллиона беженцев, часть из них тоже попадает в Польшу, но чтобы как-то оправдать свои бездействия, принимаются такие постановления. Они тоже нужны, чтоб как-то оправдывать огромные затраты.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток"