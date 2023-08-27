3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Яцек: поляки отказываются принимать участие в референдуме
В Польше одновременно с парламентскими выборами будущей осенью намерены провести референдум по ряду вопросов. Но большинство местных жителей не планируют принимать в этом никакого участия. Это отметил польский политолог Александр Яцек.
По его мнению, решение поднятых вопросов могло бы поменять затруднительное положение Варшавы. Однако референдум - это всего лишь часть спектакля предвыборной кампании правящей партии "Право и справедливость".
"Чтоб действительно этот референдум был проведен правильно, надо бы сначала объяснить все эти вопросы по референдуму. А не так, что за месяц до референдума представили вопросы и не объяснили, в чем в принципе причина. Есть вопросы, которые существенно могут повлиять на будущее в Польше, на те решения, которые в принципе Польше надо принимать, допустим, пенсионный вопрос", - сказал эксперт.
Как я сказал, в Польше экономическая обстановка очень плохая, наш госдолг уже превышает 1,5 млн злотых, он за последние 20 лет увеличился в пять раз. Если Польша не увеличит сейчас пенсионный возраст, тогда может наступить социальной кризис - больше просто не станет денег, с которыми можно не только содержать украинских беженцев, но и польских пенсионеров. Этого экономисты боятся. И такой информационной деятельности со стороны правительства не было, потому большинство поляков отказывается от участия вот в этом референдуме.