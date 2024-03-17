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Явка - беспрецедентная - жители Донбасса впервые участвуют в выборах президента России
В Донбассе впервые жители участвуют в выборах президента России.
Для каждого из них это больше, чем просто голосование, это выбор мира и спокойного будущего для своих детей. Поэтому идут все.
Явка - беспрецедентная. Несмотря на террор со стороны украинской стороны, обстрелы и активность в воздухе беспилотников, наша съемочная группа сейчас работает в Донецкой Народной Республике. О том, как голосовали в Донбассе, расскажет Ксения Лебедева (подробнее в видео).
Огромная буква "V" из двух триколоров России и ДНР - и так, чтобы была видна с высоты птичьего полета - такой флешмоб организовала молодежь Донецкой Народной Республики на священном месте для каждого жителя Донбасса - в мемориальном комплексе "Саур-Могила", посвященном освобождению региона от фашистов в 1943 году. В 2014-м во время начала конфликта мемориальный комплекс сильно пострадал из-за обстрелов украинской стороной. Однако ополчение героически отстояло господствующую высоту. "Саур-Могила" - как связь поколений: в 40-х годах Донбасс выстоял, выстоит и сейчас.
Еще 2 года назад в это же время в Мариуполе шли ожесточенные бои - город отстаивал свое право жить. Многие из тех, с кем мы поговорили в ходе избирательного процесса, пережили блокаду города, которая сопровождалась голодом, отсутствием воды и медикаментов, постоянными ожесточенными обстрелами в Мариуполе.
Голосовать шли не только семьями, но и трудовыми коллективами. Так, представители строительной организации, которая сейчас восстанавливает социальную инфраструктуру Мариуполя, пришли на избирательный участок все вместе.
Донецк выбирает президента впервые за 10 лет. Выбирает под звуки работы ПВО, - украинская сторона не прекращает обстреливать многострадальный город. Но этим местных не испугать. Такие террористические акты лишь сплотили людей - ДНР в лидерах по явке на выборах президента России.
Это Избирательный участок в одном из самых обстреливаемых районов Донецка - Куйбышевском.
Только при нас с сегодня люди шли на избирательный участок потоком.
Жители Донецка относятся к выборам крайне серьезно, приходят. Сегодня, в последний день, люди идут один за другим, семьями, с друзьями, чтобы сделать свой выбор.Евгения Колесниченко, председатель участковой избирательной комиссии № 264:
Донбасс - это регион, в котором живут люди-труженики. Мы очень ждем мирного времени, чтобы быстрее начать восстанавливать все разрушенное и идти вперед с Россией.
Донецкую Народную Республику посетили международные наблюдатели и эксперты. Это представители Чили, Мексики, США, Франции, Испании, Италии, Камерун.
Я хотел приехать в этот новый русский регион, чтобы посмотреть, как здесь все устроено, потому что много на Западе говорят про эти выборы. Хотел узнать, насколько они соответствуют нормам права, принятым во всем мире. И я увидел, что все отлично организовано. Все прекрасно работает. Придраться даже при всем желании не к чему.
Авдеевка. Здесь только поутихли бои, вооруженные силы Украины с позором были разгромлены, а люди уже идут выбирать президента.
Избирательные участки в ДНР закрылись в 15:00, в отличие от большой России. Связано это, прежде всего, с безопасностью, а также беспрецедентной явкой - с 10 по 16 марта в ДНР свое право на выбор реализовало более 86 % избирателей.
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