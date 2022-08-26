"Явно дана команда бить именно туда" - ВСУ нанесли десять ударов по району хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС

"Сегодня было десять прилетов в район сухого хранилища отходов ядерного топлива. Явно дана команда бить именно туда, добиваясь выброса". Об этом РИА Новости сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

ВСУ нанесли десять ударов по району хранилища отходов ядерного топлива на ЗАЭС.

Роговдобавил, что разрушений на объекте нет и подчеркнул, что нет никаких оснований для эвакуации населения, о чем заявляет украинская сторона.

