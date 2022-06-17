Языковой террор - Киев к 16 июля украинизирует интернет

В Украине с 16 июля все сайты, локализованные в стране, должны перейти на родной язык. Украиноязычный интерфейс должны также иметь все компьютерные программы, которыми пользуются граждане и чиновники.



Для государства, которое просит денег у мирового сообщества даже на социальные выплаты, такой языковой террор - роскошь непозволительная. Траты на украинизацию национального сегмента интернета оцениваются в десятки, если не сотни миллионов долларов.



Впрочем, никаких шансов эту затею полноценно реализовать не существует. Вероятно, украинизация будет иметь ожидаемый результат: кормление инспекторов, пополнение бюджета штрафами, а также преследование оппозиции и закрытие нелояльных изданий.