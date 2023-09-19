Языковой тест: в Латвии собираются депортировать 3,6 тыс. человек

Латвия анонсировала депортацию 3,6 тыс. россиян - они получат извещение о необходимости покинуть страну в течение трех месяцев. Власти заявили, что решение коснется тех, кто не записался на сдачу экзамена по латышскому языку для продления своего вида на жительство.

В телеграм-каналах уже сообщают о таких письмах: людей уведомляют, что их удостоверения личности недействительны, при этом не обращая внимания на возраст получателя. Так, в самой уязвимой ситуации оказались пенсионеры. Причем Эстония уже поспешила заявить, что будет следить за тем, чтобы никто из тех, кого Латвия собирается депортировать, не приехал в республику.