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Языковой тест: в Латвии собираются депортировать 3,6 тыс. человек
Латвия анонсировала депортацию 3,6 тыс. россиян - они получат извещение о необходимости покинуть страну в течение трех месяцев. Власти заявили, что решение коснется тех, кто не записался на сдачу экзамена по латышскому языку для продления своего вида на жительство.
В телеграм-каналах уже сообщают о таких письмах: людей уведомляют, что их удостоверения личности недействительны, при этом не обращая внимания на возраст получателя. Так, в самой уязвимой ситуации оказались пенсионеры. Причем Эстония уже поспешила заявить, что будет следить за тем, чтобы никто из тех, кого Латвия собирается депортировать, не приехал в республику.
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