Йемен - новая горячая точка: цель ударов, реакция мировой общественности и неизбежные последствия

Йемен минувшей ночью атаковали США и Великобритания. Целью ударов стали объекты хуситов повстанческой группировки, которая периодически нападает на торговые суда в Красном море. На агрессию Запада жестко отреагировали власти Йемена, а также соседний Иран. Многие страны призывают стороны к сдержанности.

Подробности у Ольги Давидович.

Йемен - новая горячая точка

Яркое зарево в ночном небе и громовые раскаты - столь знакомая, к сожалению, для Ближнего Востока картина. Но на этот раз пылает Йемен. Возглавляемая США международная коалиция наносит удары по объектам в столице Сане и других крупных городах страны. Задействованы боевые самолеты, корабли и даже атомная подводная лодка. Системы ПВО с таким массированным ударом справиться не могут.

Всего США и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады нанесли несколько десятков ударов по позициям хуситов. Те в свою очередь ответили ракетами класса "земля - земля" в направлении американских кораблей. И пообещали, что нападавшие "заплатят высокую цену". Анонсируют даже удары по американским и британским базам.





Мы без колебаний сделаем все, что в наших силах, любая американская агрессия никогда не останется безнаказанной. Мы советуем всем азиатским и европейским странам, на Востоке, на Западе, всем странам не связываться с Америкой. Пусть она вмешивается, а вы наблюдайте. Абдель Малек аль-Хуси, лидер йеменского движения "Ансар Аллах"

В Вашингтоне заявили, что, мол, давно предупреждали, а обстрел - это ответ на нападения на коммерческие суда в Красном море. В Лондоне атаку вообще назвали самообороной, как и в совместном заявлении коалиции стран во главе с США.

Персонал австралийского Минобороны был занят в работе оперативного штаба во время действий Великобритании и США против движения "Ансар Аллах". Это очень важные действия, направленные на обеспечение свободы судоходства в открытом море и защиту глобальной торговли, что полностью соответствует национальным интересам Австралии. Ричард Марлз, министр обороны Австралии

Мир с напряжением следит за развитием ситуации. Эксперты отмечают, что действия западной коалиции могут привести к нарушению хрупкого режима прекращения огня в Йемене, а при самом худшем сценарии в конфликт будут втянуты Иран и Саудовская Аравия. Тегеран уже назвал массированный удар произволом и нарушением международного права. Эр-Рияд призывает к сдержанности. А Россия созывает срочное заседание Совбеза ООН.





Подтвердились наши опасения о том, что позиция США в Совете Безопасности ООН по Красному морю лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Впрочем, последствия уже дают о себе знать. Мировые цены на нефть на фоне американской атаки выросли на 2,5 %. Стоимость транспортировки черного золота - примерно на 40 %. Небо над Йеменом закрыто для авиации. Под горячую руку могут попасть и корабли, которые находятся сейчас в акватории Красного моря (а их более двух сотен). При этом США не намерены останавливаться. Они обещают "в случае необходимости" продолжить атаки. Звучат мнения, что обстрел Йемена был устроен для пиара американского лидера. Однако получился, скорее, черный пиар.

Байден не только глупый и некомпетентный, я считаю, что он полностью сошел с ума. Он бредящий сумасшедший со своей крайне опасной политикой открытых границ, использованием федеральных агентств в качестве политического оружия. Он - ментальная катастрофа, которая ведет нашу страну в ад. Из-за него начнется третья мировая без всякой причины. Дональд Трамп, экс-президент США