Йемен под ударом стихии

Которую неделю от проливных дождей страдает Йемен. Сообщается, что жертвами стихии стали по меньшей мере 60 человек. 14 из них погибли в результате удара молний, 13 числятся пропавшими без вести. Общее число пострадавших от последствий природного бедствия почти 270 тысяч.