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Йемен под ударом стихии

Которую неделю от проливных дождей страдает Йемен. Сообщается, что жертвами стихии стали по меньшей мере 60 человек. 14 из них погибли в результате удара молний, 13 числятся пропавшими без вести. Общее число пострадавших от последствий природного бедствия почти 270 тысяч.

В некоторых городах дождями разрушена общественная инфраструктура, включая школы, дороги и больницы.

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