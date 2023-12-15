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Йеменские хуситы захватили болгарское судно

Йеменские хуситы атаковали беспилотником и захватили болгарский сухогруз в водах Аравийского моря - они предположили, что судно направлялось в Израиль.

Сообщается, что на борту 18 человек: восемь болгар, остальные - граждане Мьянмы и Анголы. Над обеспечением их безопасности работают компетентные международные органы во взаимодействии с представителями компании-судовладельца.

Ранее хуситы заявили, что будут атаковать все корабли, следующие в еврейское государство - так, в конце ноября у города Аден было захвачено судно, связанное с Израилем.

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