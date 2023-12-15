Йеменские хуситы захватили болгарское судно

Йеменские хуситы атаковали беспилотником и захватили болгарский сухогруз в водах Аравийского моря - они предположили, что судно направлялось в Израиль.

Сообщается, что на борту 18 человек: восемь болгар, остальные - граждане Мьянмы и Анголы. Над обеспечением их безопасности работают компетентные международные органы во взаимодействии с представителями компании-судовладельца.