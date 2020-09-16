Ёсихидэ Суга - новый премьер-министр Японии

В Японии выбрали нового премьер-министра. Им стал новоизбранный глава либерально-демократической партии страны Ёсихидэ Суга. Кандидатуру поддержало большинство депутатов Палаты представителей парламента. Свой голос за отдали 314 парламентариев. После избрания Суга пообещал продолжить политику Абэ, в частности, касающуюся смягчения кредитно-денежных отношений и стимуляции японской экономики.



