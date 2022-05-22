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Йохан Бекман: Нейтралитет Финляндии был фактически главной идеей ее внешней политики
Нейтралитет Финляндии был фактически главной идеей ее внешней политики.Такое мнение высказал финский политолог, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" на телеканале "Беларусь 1".
Эксперт считает, что ситуация развивается в худшую сторону. "Печально, что наш президент говорит, что вступление в НАТО - единственный способ для безопасности Финляндии. Это наоборот опасно. В 1941 году Финляндия решила вступать в союз с Германией. Тогда это тоже было сделано недемократическим путем", - отметил он.Политолог отметил, что Финляндия почти 80 лет жила в добрососедстве с Россией. У страны была очень успешная политика нейтралитета, которая была создана после Второй мировой войны. Фактически она была главной идеей внешней политики.
Полностью эксклюзивное интервью известного финского политолога, доктора общественно-политических наук Йохана Бекмана смотрите здесь.
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