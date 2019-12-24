Йолупукки покинул свою деревню в Лапландии, чтобы успеть всем доставить подарки

Финский Санта-Клаус, он же Йолупукки, покинул свою деревню в Лапландии, чтобы в канун Рождества успеть всем доставить подарки. Ежегодно волшебник и его помощники получают около полумиллиона писем от детей со всего мира. В этот раз каждый день дедушке приходилось читать более 30 000 писем с желаниями! Перед тем как сесть в упряжку с оленями, финский Санта поделился своим праздничным посланием с людьми по всему миру, сказав, что природа - наш друг, и ей нужно помогать.



