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Йолупукки покинул свою деревню в Лапландии, чтобы успеть всем доставить подарки
Финский Санта-Клаус, он же Йолупукки, покинул свою деревню в Лапландии, чтобы в канун Рождества успеть всем доставить подарки. Ежегодно волшебник и его помощники получают около полумиллиона писем от детей со всего мира. В этот раз каждый день дедушке приходилось читать более 30 000 писем с желаниями! Перед тем как сесть в упряжку с оленями, финский Санта поделился своим праздничным посланием с людьми по всему миру, сказав, что природа - наш друг, и ей нужно помогать.
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