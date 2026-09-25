Йоргенсен: Грядущая зима может стать худшей для энергетики ЕС

Грядущая зима может стать худшей для энергетики ЕС за последние 4 года из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. С таким мрачным прогнозом выступил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

По словам Йоргенсена, в ЕС цены на этот вид топлива в последние недели бьют все рекорды. Его стоимость подскочила на 40 %.

Чиновник также призвал президента США Дональда Трампа не вводить запрет на экспорт дизеля в Европу. По его мнению, сохранение энергопоставок на прежнем уровне "выгодно обеим сторонам".

Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает сценарий ограничения экспорта горючего для защиты внутреннего рынка. Если Соединенные Штаты пойдут на этот шаг, Старый свет лишится 420 тыс. баррелей дизеля в сутки. Только за август 2026-го США обеспечили половину от всего объема импорта дизельного топлива в европейский регион.