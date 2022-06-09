YouTube блокировал канал пранкеров Вована и Лексуса

Стало известно, что сервис YouTube удалил все данные одного из самых популярных российских каналов. Его вели знаменитые пранкеры Лексус и Вован. Они полагают, что причиной цензурных санкций стало размещение недавнего их интервью с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим. Тот, будучи уверенным, что говорит с президентом Зеленским, выдал много секретной информации и, в частности, признал существование украинско-американских военных биолабораторий! До этого пранкеры спровоцировали на выдачу государственных тайн двух британских министров (обороны и внутренних дел).

Франция и Латвия запрещают российские телеканалы

Глобальная цензура в СМИ делается день ото дня все более слаженной и даже, возможно, координируется. Во Франции прекращено вещание трех российских каналов, причем прекращено в нарушение договора о распространении контента. В Латвии парламент также принял позавчера решение о запрете трансляции каналов, а уже сегодня были отключены все 30 распространявшихся через сети местных провайдеров. В Риге обсуждают возможность запретить законом даже публикацию российской телепрограммы под угрозой штрафа в 14 тысяч евро! Подобную информационную стратегию в Москве назвали "геноцидом СМИ".

Латвийские власти изобретают все более изощренные способы освободить свое информационное пространство от всего, что связано с Россией, русским языком и любой альтернативной точкой зрения. На этот раз местный медиарегулятор объявил, что с 9 июня будет запрещено вещание любых телеканалов, зарегистрированных в России. Это в общей сложности 80 вещательных компаний. "Реализация этой меры лишит около 40 % населения России доступа практически ко всем телевизионным источникам информации на русском языке. Как это можно считать, если не информационным геноцидом, геноцидом СМИ?

"Желтые сливы" продолжают борьбу с корпоративной цензурой

В Telegram силами корпораций Apple и Google заблокированы каналы "Желтые сливы" и "Ваши сливы". Все усилия редакции получить объяснения в этой связи остаются тщетными. Правда, здесь глобальная цензура дала сбой: псевдоблокировка касается лишь приложения Telegram на смартфоне.

Скачав программу с сайта или установив Telegram на персональный компьютер, можно продолжать наслаждаться емкими и красноречивыми постами "Желтых слив".

"Желтые сливы" ведут ленту в ВК - подписывайтесь

И не только в Telegram: канал редакции "ВКонтакте" стремительно набирает подписчиков. Авторы обещают не сбавлять накал разоблачения фейков, а также публиковать впредь самую неудобную глобалистам и нацистам всех мастей информацию.