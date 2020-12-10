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YouTube будет удалять ролики о фальсификациях выборов в США
Ну а теперь о свободе слова в США. Или о ее фильтрации? Видеохостинг YouTube будет удалять любые видеоролики, где утверждается о фальсификации выборов в штатах. Напомним, 7 ноября о победе демократа Джо Байдена объявил ряд крупных американских СМИ. В тот же момент Дональд Трамп заявил о самой масштабной фальсификации голосования за всю историю, и начал подавать апелляции в счетные комиссии. И хотя Байден еще официально не победил, за его кандидатуру должна проголосовать коллегия выборщиков, соцсети и интернет-платформы уже выступили в его поддержку. Тем временем оффлайн уже 17 штатов США подали в Верховный суд документ в поддержку иска Техаса о пересмотре итогов американских выборов. Примечательно, что в соответствии с правилами пользования видеохостингом "запрещается спам, мошенничество, а также любой контент, направленный на подстрекательство к насилию". Правда, когда откровенная травля ведется не на просторах демократического Запада, ютуб почему-то никак не реагирует. Вот такая выборочная однобокая стратегия.
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