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YouTube заблокировал канал RT Balkan

Кого так напугал контент RT на сербском языке? YouTube заблокировал канал RT Balkan. Причем RT публикации никак не нарушали правила Google.

Правда, среди последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии (вот и ответ). Под прикрытием неких призрачных норм YouTube во всем мире заблокировал доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.

Мнения многочисленных сербских пользователей никто не спрашивает.

Фото: RT

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