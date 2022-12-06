Кого так напугал контент RT на сербском языке? YouTube заблокировал канал RT Balkan. Причем RT публикации никак не нарушали правила Google.

Правда, среди последних видео на канале было интервью с послом России в Сербии (вот и ответ). Под прикрытием неких призрачных норм YouTube во всем мире заблокировал доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.