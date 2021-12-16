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YouTube заблокировал новый канал RT на немецком языке в первый день вещания
Коллективный Запад вновь преподал урок истинной "свободы слова". Немецкоязычный канал агентства Russia Today, который начал телевещание 16 декабря, был оперативно заблокирован YouTube. Кроме того, главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что запуск нового канала впервые оказался таким трудным из-за позиции немецких властей и общественных деятелей, которые сопровождали весь процесс старта вещания.
Вместе с тем главред подчеркнула, что высокие показатели канала, работающего с 2014 года онлайн и в соцсетях, говорят о признательности и интересе немецкой аудитории. Сайт канала по-прежнему доступен. Причины блокировки YouTube-вещания пока не ясны.
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