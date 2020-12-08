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Ю. Атаманюк: Украинцы существуют в условиях естественного отбора

Коронавирусный кризис чреват для Украины экономической и даже гуманитарной катастрофой, считают местные эксперты. Колоссальное имущественное расслоение наблюдалось в стране и прежде, но теперь, когда лечение, тестирование, вакцинация ложатся тяжким финансовым бременем на плечи граждан, остро стоит проблема собственно выживания миллионов украинцев.

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