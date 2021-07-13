ЮАР: волна массовых погромов и грабежей

Сильнейший всплеск насилия за всю историю. В Южно-Африканской республике четвертый день продолжаются погромы и грабежи, которые начались с массовых беспорядков. Протесты вспыхнули после объявления о заключении в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы, которого приговорили к 15 месяцам за неуважение к правосудию. Сегодня тысячи митингующих грабят торговые центры и магазины, вынося и вывозя технику и продукты, блокируют дороги. В пригороде Йоханнесбурга мародеры ворвались в студию местной радиостанции, разгромили ее и забрали всю аппаратуру. В ходе беспорядков более 700 человек арестовано, сообщается о более 30 погибших. Для наведения порядка власти мобилизовали армию.