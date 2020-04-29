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Юбилейный кинофестиваль в Карловых Варах отменили
В связи с эпидемией COVID-19 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах в этом году не состоится. Мероприятие перенесено на 2-10 июня 2021. Об этом сообщил президент смотра Иржи Бартошка.
По его словам, организаторы рассматривали альтернативные возможности проведения смотра в этом году, но пришли к выводу, что в условиях пандемии и закрытых границ реализация кинопраздника была бы бессмысленна, так как главное на смотре - общение зрителей и кинодеятелей.
Смотр в Карловых Варах является одним из старейших в Европе. Он ровесник Каннского кинофестиваля, оба ведут свою историю с 1946 года.
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