Юбилейный кинофестиваль в Карловых Варах отменили

В связи с эпидемией COVID-19 55-й международный кинофестиваль в Карловых Варах в этом году не состоится. Мероприятие перенесено на 2-10 июня 2021. Об этом сообщил президент смотра Иржи Бартошка.

По его словам, организаторы рассматривали альтернативные возможности проведения смотра в этом году, но пришли к выводу, что в условиях пандемии и закрытых границ реализация кинопраздника была бы бессмысленна, так как главное на смотре - общение зрителей и кинодеятелей.

Смотр в Карловых Варах является одним из старейших в Европе. Он ровесник Каннского кинофестиваля, оба ведут свою историю с 1946 года.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда

